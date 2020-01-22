اليوم.. المركز القومي للبحوث يستضيف الجراح العالمي مجدي يعقوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
يستضيف المركز القومي للبحوث، اليوم الأربعاء، العالم المصري والجراح العالمي الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، لإلقاء محاضرة علمية لعلماء وباحثي المركز.
وقال الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز، إن تلك المحاضرة تأتي في إطار اهتمام المركز بالتواصل مع جميع العلماء المصريين المتميزين في كافة التخصصات العلمية خاصة وأن المركز يعد من أكبر وأهم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط.
وأضاف أنه سيشهد المحاضرة نخبة من أساتذة المركز المهتمين بأمراض وجراحات القلب ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة.
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