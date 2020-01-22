الجيزة تطلق قافلة شاملة في المجالات "الصحة وطب بيطري ومحو أمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تطلق محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، قافلة شاملة في كافة المجالات من بينها "الصحة، طب بيطري، زراعة، أمومة وطفولة، شئون اجتماعية، محو أمية".

وتبدأ القافلة عملها في التاسعة صباحًا، على أن تكون القافلة الطبية بالمركز الطبي بقرية شنباري التابعة لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة.