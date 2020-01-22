محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تطلق محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، قافلة شاملة في كافة المجالات من بينها "الصحة، طب بيطري، زراعة، أمومة وطفولة، شئون اجتماعية، محو أمية".
وتبدأ القافلة عملها في التاسعة صباحًا، على أن تكون القافلة الطبية بالمركز الطبي بقرية شنباري التابعة لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة تطلق قافلة شاملة في المجالات "الصحة وطب بيطري ومحو أمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.