6 خطوات يجب اتباعها عند نشوب ماس كهربائي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد صلاح

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، عن عدة خطوات يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة لماس كهربائى.

و فيما يلي يستعرض "مصراوى" أهم الخطوات التى يجب اتباعها :

1. -إذا شبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي، يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتك التي تكون موجودة عادة بجوار الباب.

2. -إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

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3. الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، وإذا رميت الماء على حريق كهربائي، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فان الماء لن يحد من انتشار النار بل سيسهام في توسيع دائرة التيار، في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

4. -الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C، مما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق. معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ، ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5. -إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الأطفاء.

6. أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.