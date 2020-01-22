الرئيس السيسي: سعدت بلقاء الأمير وليام ورئيس وزراء بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار". وكتب الرئيس السيسي، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار، في إطار مباحثات سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين".

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