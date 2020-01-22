شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الرحمن تناقش دور المرأة بالمجتمع في «الحقيقة»: خط دفاع بوجه الإرهاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت الإعلامية آية عبدالرحمن خلال حلقة برنامجها «الحقيقة» على شاشة قناة «اكسترا نيوز»، دور المرأة في المجتمع ونجاحها في إثبات قدرتها على التأثير في مسيرة الدولة المصرية في طريقها نحو الأمن والاستقرار، منذ 2014 وحتى، حيث أكدت للعالم بأسره أن العطاء والإخلاص لديها لا ينفذ أبدًا.

بالإضافة إلى تطرقها إلى العديد من الزوايا خلال الحلقة فيما يتعلق بعلاقة المرأة بقدرة الدولة على مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع على مر السنوات الماضية.

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واستعرضت حلقة «الحقيقة» يوم الثلاثاء تقريرًا مصورًا من الشارع المصري يتناول وجهة نظر المصريين من الرجال فيما يتعلق بقدرة الشرطة النسائية على تحقيق الأمن والأمان في الشارع، وقد أشادوا تمامًا بالمشاركة النسوية في خطة وزارة الداخلية للحد من الظواهر السلبية وعلى رأسها التحرش وكذلك تحسين طريقة التعامل مع السيدات في مواقف التفتيش لتأمين الأماكن العامة، حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم أفضل مستوى للتعامل مع المرأة المصرية، لجدارتها بالحصول على كافة حقوقها وأفضل معاملة ممكنة، لأنها هي مصنع أجيال المستقبل.

واستضافت الحلقة الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، والتي تطرقت إلى العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة المصرية وأحوالها والتحديات التي تواجهها، مركزة على التطور السريع الذي تسير به خطط الدولة المصرية نحو الارتقاء بأوضاع المرأة داخل المجتمع، خاصة وأنها تحاول دعم المرأة المعيلة وكذلك مساعدتها وتحسين أوضاعها الاجتماعية من خلال إجراء حملات توعية ونشر ثقافة متجددة لتقبّل المرأة المطلقة، بالتزامن مع الارتفاع السريع في معدلات الطلاق، إلى جانب برامج التواعية الهادفة نحو تغيير فكر المجتمع فيما يخص تعليم وعمل الفتيات وضرورة تزويدهن بأحدث الوسائل الحديثة لمواكبة العصر والقدرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع المصري والحرص على تمكينهن ليكن لهن دور مؤثر في مستقبل مصر.