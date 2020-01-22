شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «قصر العيني» يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن الفنان خالد النبوي، وصل ظهر اليوم الثلاثاء إلى المستشفى، مصابًا بأزمة قلبية.

وأضاف «زامل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية «إم بي سي مصر» «النبوي خضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب دعامة»، مؤكدًا أن من أجرى العملية لـ«النبوي» هو الدكتور هشام صلاح.

وأوضح «زامل» أن حالة «النبوي» مستقرة حاليًا، وأنه يتواجد حاليًا في العناية المركزة تحت الملاحظة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال 48 ساعة بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

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