شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن إطلاق عروض الأوكازيون الشتوى 2020.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عروض "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات فى الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين .

كما يستعد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بإعداد نشرة توعوية للمستهلك وإرسالها، إلى مديريات التموين حول الأوكازيون الشتوى بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شرائه فى فترة الأوكازيون، وهى معرفة السلع قبل وبعد الأوكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك، وحتى تمكنه فى استبدال السلع خلال الفترة التى يحددها القانون، وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك توعية المستهلك بعمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار أفضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب.

وجدير بالذكر أن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية كان قد طالب المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.