شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى يستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين قرب مقر البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مناوشات وقعت بين متظاهرين والأمن قرب البرلمان اللبناني والأمن يستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وفي سياق منفصل قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا أنه استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.