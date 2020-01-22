شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الخدمات المرورية لإجراء أعمال تركيب الفواصل الدائمة بكوبرى تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم إدارتا المرور بمديرتى أمن (القاهرة ، الجيزة) بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك للبدء فى تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمدد الدائمة لكوبرى النيل الشرقى (كوبرى تحيا مصر، وإستكمال تركيب فواصل المطالع والمنازل بمنطقة شبرا على أن يتم غلق نصف الإتجاه بالتناوب لكل مطلع ومنزل، بينما يتم غلق الاتجاه القبلى للقادم من الطريق الدائرى إلى مناطق شبرا بداية من يوم الجمعة الموافق 24/1/2020م إلى يوم 25/2/2020م .

ويتم غلق الاتجاه البحرى القادم من مناطق شبرا إلى الطريق الدائرى بداية من يوم الجمعة الموافق 25/2 حتى يوم 27/3/2020م، ويتم تسيير حركة المرور فى الإتجاه البحرى ، وتحويله إلى إتجاهين مع عمل الفواصل اللازمة بين الإتجاهين بشكل مؤقت ، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة وتوسيع مخرج التحويلة أعلى منطقة شبرا لتسهيل حركة المرور ، بالإضافة إلى تشغيل الممشى الزجاجى فى الإتجاه البحرى وغلق الممشى فى الإتجاه القبلى ، ونقل الخدمات الأمنية مع بداية أعمال تركيب الفواصل.

ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.