شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية لبنان الجديد: الأزمة المالية للدولة تحتاج إلى دعم وتدخل خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، إن الأزمة المصرفية والمالية والنقدية والاقتصادية لم يشهدها لبنان {منذ ولادته، موضحاً أن الأسواق تنتظر برنامج الحكومة وعلى مجلس الوزراء تقديم برنامج شامل، كما أن الأزمة تحتاج إلى دعم من الخارج، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز.

وفي نفس السياق قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا أنه استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.