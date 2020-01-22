شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية لبنان الجديد: الأزمة المالية للدولة تحتاج إلى دعم وتدخل خارجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، إن الأزمة المصرفية والمالية والنقدية والاقتصادية لم يشهدها لبنان {منذ ولادته، موضحاً أن الأسواق تنتظر برنامج الحكومة وعلى مجلس الوزراء تقديم برنامج شامل، كما أن الأزمة تحتاج إلى دعم من الخارج، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز.
وفي نفس السياق قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، إن المتظاهرون وحدوا الوطن وكسروا حاجز الطائفية، مضيفًا أنه استندت إلى الدستور في عملية تشكيل الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء الحكومة، متابعًا: نتعهد باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.
وحيا خلال مؤتمر صحفى، الانتفاضة التي دفعت نحو انتصار لبنان، مضيفًا: "سنعمل على وضع قانون جديد للانتخابات، والحكومة اللبنانية هي حكومة اختصاصيين، وليست حزبية، ويدعو إلى ورشة للنهوض بلبنان".
وتابع أن وزراء الحكومة سينحازون لمطالب الشعب اللبناني، متابعًا: المهم أن نحفظ الاستقرار في لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية، ويجب دعم الجيش اللبناني من أجل حماية استقرار لبنان، ومشاهد الأيام الماضية كانت مؤلمة جدًا"، موضحا أن كل وزراء الحكومة الجديدة من التكنوقراط.
وكان أعلن الرئيس اللبناني تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، وقالت مصادر إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن ديان، سيعلن الليلة، بعد حوالى 90 يومًا على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.
وفي وقت سابق اليوم، كتب علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال على تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة".
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