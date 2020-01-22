شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى ينشر برومو تطوير التليفزيون المصرى.. عودة الإبراشى وكتيبة إعلاميين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو خاص بتطوير التليفزيون المصرى قريبًا، فى إطار تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.

وظهر خلال البرومو الإعلامى وائل الإبراشى وأحمد عبد الصمد ونادرين فرج وأميمة تمام ودينا عصمت ومصطفى ميزار وسحر ناجى ونهى توفيق.

وهناك بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذى يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.

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وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه من منطلق إيمان الشركة بأهمية التلفزيون المصرى والدور الوطنى الذى يقوم به ممثلا للإعلام الرسمى للدولة فقد قررت إدارة الشركة تدشين حملة إعلانية مجانية على مختلف قنواتها لدعم كيان مهم من كيانات الإعلام المصرى نعتز به جميعًا من أجل أن يستعيد دوره فى المقدمة محليًا وعربيًا.

ومن المنتظر خلال أيام أن تظهر ملامح التطوير على الشاشات فى الشكل والمضمون وسيعلن عن ذلك تباعًا.