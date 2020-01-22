شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون فى جلسة عزل ترامب: أساء استغلال السلطة وتمت مخاطبة 4 جهات دون جدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب، محاولات من الأعضاء الديمقراطيين للتأكيد على أن ترامب أساء استغلال سلطاته وأعاق الكونجرس وما زال متورطًا في التستر عن طريق منع كبار مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم في المجلس ومنع الوثائق الرئيسية، وفقا لما نشرته سي ان ان الامريكية.

وتحدث الأعضاء الديمقراطيين خلال الجلسة عن كواليس ما تم من نقاشات فى مجلس النواب قبل أسابيع، وأوضحوا أنه تمت مخاطبة 4 جهات حكومية دون جدوى.

وبحسب سي إن إن ، تجاهلت إدارة ترامب مذكرات الاستدعاء التي تم إرسالها من مجلس النواب إلى كل من البيت الأبيض ، يطلب وثائق حول محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، وسجلات عن المخاوف التي أثارها مسؤولين في مجلس الأمن القومي. بخلاف المذكرات المرسلة إلى البنتاجون ، للحصول على وثائق ومذكرات حول التجميد غير المتوقع ، بأمر من ترامب في الصيف الماضي ، للمساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ، التي أشرف على أجزاء منها البنتاجون.

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ومن بين المذكرات المرسلة لجهات حكومية من قبل مجلس النواب، ما تم تقديمه لمكتب الإدارة والميزانية ، وهو جزء من البيت الأبيض، للوثائق ورسائل البريد الإلكتروني حول التدافع الداخلي لتنفيذ وتبرير تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

وزارة الخارجية، للرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي يتبادلها موظفي ترامب ، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ، حول أي جهود للضغط على الحكومة الأوكرانية.

كذلك تمت مخاطبة وزارة الطاقة ، للحصول على وثائق حول اتصالات وزير الطاقة آنذاك ريك بيري مع المسؤولين الأوكرانيين ، واتصالاته مع المعينين الآخرين لترامب حول أوكرانيا.

ووفقا لتقرير سي إن إن، وصف محامي البيت الأبيض ، بات سيبولوني ، استدعاء تحقيق المساءلة الذي أجراه مجلس النواب بأنه غير عادل بالنسبة للرئيس وأنه ادعاء كاذب بشأن جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة مجلس النواب المغلقة والتي استجوب فيها الشهود في البداية.

وقال سيبولوني "لم يُسمح حتى لزملاء السيد شيف بدخول المجلس" ، في إشارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف ، وهو أيضًا مدير عزل الديمقراطيين الرئيسيين.