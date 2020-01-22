أخبار × 24 ساعة.. الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار الزوجة على تأخير الحمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار التى تم نشرها على مدار اليوم، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كان من ضمنها :.. انطلاق الاجتماع التشاورى حول الجوانب الفنية والقانونية لاتفاق سد النهضة وزير التنمية المحلية: قيمة فاتورة القمامة تتراوح من 4 إلى 30 جنيها دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار الزوجة على تأخير الحمل.. فيديو صور.. وزير الأوقاف: نعم للدولة لا للفوضى.. نعم للبناء والتعمير لا للإفساد والتخريب "تنمية مشروعات البحيرة": 55 مليون جنيه لمراكز مستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية "الزراعة" تقدم روشتة لمزارعى المانجو لتنظيم عملية التزهير.. تعرف عليها دار الإفتاء: لا يجوز السخرية من الأشخاص بقصد الإيذاء.. فيديو التنمية المحلية: إنشاء 26 خلية دفن صحى آمن فى 17 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه مجلس كنائس الشرق الأوسط :بلادنا تعيش مرحلة شديدة الخطورة Advertisements جامعة حلوان: خطة استراتيجية جديدة حتى 2025 لتحقيق الريادة والابتكار اتحاد المهن الطبية يقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية 2 فبراير وزير التعليم العالى يلتقى طلاب كليات الطب قبل سفرهم للتدريب باليابان مجمع البحوث الإسلامية يعقد اختبارات تحريرية لترقية الوعاظ على مستوى الجمهورية كتاب "مصر فى عيون الإعلام الغربى" قراءة تحليلية بمعرض الكتاب دفعة طبيبات حادث المنيا تطالب بعمومية طارئة لنقابة الأطباء متحف النيل بأسوان يستقبل رحلة لأعضاء جمعية المحاربين القدماء وأسرهم التعليم: طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفيزياء وفق التقييم الجديد دون مشكلات

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