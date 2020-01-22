عودة الإبراشي.. تامر مرسي ينشر برومو تطوير التلفزيون المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
نشر تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو عن تطوير شاشة القناة الأولى المصرية، والذي يتضمن برنامجًا للإعلامي وائل الإبراشي، دون الإعلان عن اسم البرنامج أو موعد انطلاقه.
وكتب تامر مرسي عبر حسابه على فيسبوك: "التليفزيون المصري.. قريبًا إن شاء الله".
وظهر في الفيديو بجانب الإبراشي: ناردين فرج، أحمد عبدالصمد، دينا عصمت، مصطفى ميزار، سحر ناجي، نهى توفيق.
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