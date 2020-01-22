أخبار مصر | بعد تعرض خالد النبوي لأزمة قلبية.. تعرف على أعراضها وطرق إسعافاتها الأولية.. (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعرض خالد النبوي لأزمة قلبية.. تعرف على أعراضها وطرق إسعافاتها الأولية.. (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير معلومات عن الأزمة القلبية "متى تحدث، وأعراضها، وطرق إسعافاتها الأولية".
متى تحدث الأزمة القلبية:
تحدث الأزمة القلبية عندما يحدث انسداد في تدفق الدم الواصل للقلب، بسبب تراكم الدهون والكوليسترول، مما يتسبب في تكون لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية)، ويمكن لتدفق الدم المتقطع هذا التسبب في تلف جزء من عضلة القلب.
تظهر بعض الأزمات القلبية فجأة، ولكن يشهد العديد من الأشخاص ساعات أو أيام أو أسابيع من العلامات والأعراض التحذيرية المسبقة، وقد يكون الشعور بألم متكرر في الصدر (الذبحة الصدرية) من الأكثر التحذيرات المبكرة، والذي يزيد مع المجهود ويخف مع الراحة، والذبحة الصدرية تكون نتيجة انخفاض مؤقت في تدفق الدم الواصل للقلب.
أعراض الأزمة القلبية
1- ألم شديد يحدث في الصدر ويستمر لأكثر من بضع دقائق
2- استمرار الألم وانتشاره لمناطق أبعد من منطقة الصدر، مثل الذراع، الكتف، الظهر، وحتى الأسنان والفك.
3- ضيق في التنفس
4- عدم التوازن والشعور بالارتباك
5- زيادة التعرق
6- إغماء
7- غثيان وقئ
8- دوار أو دوخة مفاجئة
9- بقع صفراء في الزوايا الداخلية للجفون.
10-ألم خفيف في عضلات الساق جراء المشي.
طرق الإسعافات الأولية
1- اتصل برقم الطوارئ أو اطلب المساعدة الطبية الطارئة.
2- تناول الأسبرين
يقلل الأسبرين من الجلطات الدموية وهو ما قد يساعد على تدفق الدم خلال الشريان الضيق الذي تسبب في حدوث الأزمة القلبية، ولا تتناول الأسبرين إذا كنت مصابًا بالحساسية تجاه الأسبرين أو لديك مشاكل نزيف.
3- الإنعاش القلبي الرئوي:
إذا كان الشخص الذي تشك في تعرضه لأزمة قلبية فاقدًا للوعي قم بالضغط بقوة وسرعة على صدر المصاب - حوالي 100 ضغطة بالدقيقة.
وكشف مصدر داخل قصر العيني الفرنساوي، لـ"الخليج 365"، تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد تعرضه لأزمة صحية قائلًا: "جاء الفنان خالد النبوي لطوارئ قصر العيني، بمشكلة في القلب، وأجرى له الدكتور هشام صلاح، قسطرة عاجلة وتركيب دعامتين، وهو محجوز الأن بوحدة CCU، ويخضع لرعاية طبية لحظية".
وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية، للفنان خالد النبوي مستقرة إلى حد، ما ولكن ممنوع من الزيارة، بأمر الأطباء.
الإصابة بأزمة قلبية لا يعني أنك لا تستطيع ممارسة حياتك ونشاطاتك بشكل طبيعي، بل قد تكون وسيلة لتغيير بعض العادات السيئة في حياتك مثل التدخين أو عدم اتباع نظام غذائي صحي، فالإصابة بأزمة قلبية قد تكون بداية لحياة صحية جديدة.