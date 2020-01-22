أخبار مصر | بعد تعرض خالد النبوي لأزمة قلبية.. تعرف على أعراضها وطرق إسعافاتها الأولية.. (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعرض خالد النبوي لأزمة قلبية.. تعرف على أعراضها وطرق إسعافاتها الأولية.. (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفنان خالد النبوي، مساء اليوم، لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها لمستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج.

وتعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير معلومات عن الأزمة القلبية "متى تحدث، وأعراضها، وطرق إسعافاتها الأولية".

متى تحدث الأزمة القلبية:

تحدث الأزمة القلبية عندما يحدث انسداد في تدفق الدم الواصل للقلب، بسبب تراكم الدهون والكوليسترول، مما يتسبب في تكون لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية)، ويمكن لتدفق الدم المتقطع هذا التسبب في تلف جزء من عضلة القلب.

تظهر بعض الأزمات القلبية فجأة، ولكن يشهد العديد من الأشخاص ساعات أو أيام أو أسابيع من العلامات والأعراض التحذيرية المسبقة، وقد يكون الشعور بألم متكرر في الصدر (الذبحة الصدرية) من الأكثر التحذيرات المبكرة، والذي يزيد مع المجهود ويخف مع الراحة، والذبحة الصدرية تكون نتيجة انخفاض مؤقت في تدفق الدم الواصل للقلب.

أعراض الأزمة القلبية

1- ألم شديد يحدث في الصدر ويستمر لأكثر من بضع دقائق

2- استمرار الألم وانتشاره لمناطق أبعد من منطقة الصدر، مثل الذراع، الكتف، الظهر، وحتى الأسنان والفك.

3- ضيق في التنفس

4- عدم التوازن والشعور بالارتباك

5- زيادة التعرق

6- إغماء

7- غثيان وقئ

8- دوار أو دوخة مفاجئة

9- بقع صفراء في الزوايا الداخلية للجفون.

10-ألم خفيف في عضلات الساق جراء المشي.

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طرق الإسعافات الأولية



1- اتصل برقم الطوارئ أو اطلب المساعدة الطبية الطارئة.

2- تناول الأسبرين



يقلل الأسبرين من الجلطات الدموية وهو ما قد يساعد على تدفق الدم خلال الشريان الضيق الذي تسبب في حدوث الأزمة القلبية، ولا تتناول الأسبرين إذا كنت مصابًا بالحساسية تجاه الأسبرين أو لديك مشاكل نزيف. يقلل الأسبرين من الجلطات الدموية وهو ما قد يساعد على تدفق الدم خلال الشريان الضيق الذي تسبب في حدوث الأزمة القلبية، ولا تتناول الأسبرين إذا كنت مصابًا بالحساسية تجاه الأسبرين أو لديك مشاكل نزيف. 3- الإنعاش القلبي الرئوي: