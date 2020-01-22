شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى» ومحافظ الشرقية يبحثان آخر مستجدات تقنين الأراضى والمخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمقر الوزارة، لاستعراض عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن، ومن بينها آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية.

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كما بحث وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية جهود تحسين موارد المحافظة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجه المشروعات المتعثرة، والمستثمرين بما يساعد فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية فى المدن والمراكز بالمحافظة، واستعراض مستجدات منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.

ووجه الوزير المحافظ إلى أهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضى وأملاك الدولة والتنسيق والتعاون بين المحافظة والجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات، والتعامل بحزم مع الإشغالات التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى بعض مدن المحافظة. وشدد شعراوى على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم.