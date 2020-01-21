شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعات «الجايكا» يدرّبن مسؤولى الحضانات على نموذج التعليم اليابانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعى فى البحر الأحمر عددًا من الدورات التدريبية لأكثر من 100 من مديرى ومشرفى الحضانات بمدينتى الغردقة وسفاجا، بهدف التعرّف على النظام التعليمى والتربوى اليابانى لتطبيقه فى دور الحضانة كافة، إذ يتم تنفيذ الدورات التدريبية المقدمة من الحكومة اليابانية الخاصة بمشاركة عدد من المتطوعات اليابانيات المجيدات للغة العربية والمتخصصات فى تربية الأطفال، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن، وبتمويل ودعم من وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا).

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ويتم تطبيق النظام اليابانى فى دور الحضانات قبل سن المدارس من خلال برنامج تنموى فى عدد من الدول النامية، بينها مصر، لتطبيق هذا النموذج التعليمى فى دور الحضانة من خلال نشاط اللعب الحر والتعلّم باللعب والأنشطة على مدار 5 سنوات، يستفيد منها نحو 7 آلاف طفل خلال مدة تنفيذ البروتوكول وتطبيق النموذج اليابانى الفنى والإدارى.

وقال كرم صقر، مدير الإدارة، إن البروتوكول الموقع مع «الجايكا» يشمل تنمية المهارات الفكرية للطفل من خلال برنامج متكامل وتنمية المهارات الوجدانية والجسمية وتطبيق الملموس إلى المجرد والتفكير والتعلم عن طريق اللعب والأنشطة الفنية والرياضية، وعدم التركيز على القراءة والكتابة فقط من خلال التجربة اليابانية فى التعليم قبل مرحلة المدرسة، كما يشمل تواجد 5 متطوعات يابانيات بشكل دائم فى (الغردقة وسفاجا) وعقد ورش تدريب للمشرفات العاملات فى دور الحضانة على مستوى المحافظة، باستخدام وسائل توضيحية وخامات من البيئة المحيطة لصناعة ألعاب للأطفال، وإجراء التدريب لكل مدن المحافظة، إذ يصل عدد المستفيدين فى التدريب إلى 200 دور حضانة.

وأضاف «صقر» أنه سيتم إنشاء جمعية أهلية خاصة بتدريب مدرسات دور الحضانة، ومدة الدورة 3 أشهر، إلى جانب منح المتدربة شهادة إجازة تؤهلها للعمل بدور الحضانة فيما بعد.