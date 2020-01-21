شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماعات الفنية لـ«سد النهضة» فى الخرطوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الأربعاء، فى العاصمة السودانية الخرطوم، ولمدة يومين، اجتماعات وفود اللجان القانونية والفنية لمصر والسودان وإثيوبيا، للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة الذى تواصل إثيوبيا بناءه، ويتم عرض المسودة على الاجتماع النهائى المقرر عقده فى العاصمة الأمريكية واشنطن يومى 28 و29 يناير الجارى، لحل الخلافات حول ملء وتشغيل السد.

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وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، فى تصريحات، أمس، إن الدول الثلاث اتفقت خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه فى كل من السودان ومصر وإثيوبيا الأخير فى واشنطن، على الوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف، على أن تتولى اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة إعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماع يعقد بالخرطوم اليوم وغدًا.

كان اجتماع واشنطن قد بحث تقييم سير المفاوضات التى عقدت خلال الشهرين الماضيين حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأجمع وزراء الدول الثلاث على التقدم المحرز فى معظم القضايا فوق الطاولة، ما عدا المتعلقة بالملء والتشغيل فى حالة سنوات الجفاف الممتدة، حيث تم تقييم سير المفاوضات التى عقدت خلال الشهرين الماضيين حول ملء وتشغيل السد.

وسبق أن نفت وزارة الرى تعرّض مصر لضغوط فى الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة فى العاصمة واشنطن، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولى، للتنازل عن بعض مطالبها، موضحةً أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع يشير إلى أسس تتفق فى منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع مقترحات مصر حول قواعد ملء وتشغيل السد وحل النزاعات حوله، وأكدت أن جولة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان تناولت كميات المياه المراد تخزينها وسنوات ملء السد بالإشارة إلى أن الملء سيكون طبقًا لهيدرولوجية النيل الأزرق.