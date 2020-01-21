شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، حوارا مفتوحا مع نخبة كبيرة من كبار الكتاب والمثقفين وأساتذة الجامعة وكبار الشعراء الموريتانيين، على رأسهم رئيس اتحاد الكتاب الموريتانيين، بحضور السفير أحمد سلامة سفير مصر فى موريتانيا، والقنصل عمرو فرحات وطاقم السفارة المصرية لدى نواكشوط.

وحمل اللقاء عنوان: «خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة.. معًا فى مواجهة التطرف»، وخلال اللقاء تحدث وزير الأوقاف عن ظاهرة التطرف الفكرى الجذور والأسباب وسبل المواجهة، كما تحدث عن مخاطر التدين الشكلى والتدين السياسى، وعن أهمية فقه المقاصد، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص، مؤكدا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوم على البناء والتعمير يتسق مع صحيح الإسلام، وأن كل من يدعو إلى الهدم والتخريب أو يقوم به فلا علاقة له بالأديان، بل إنه يناقض الدين والوطنية والقيم الإنسانية.

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وقال وزير الأوقاف: يجب علينا أن نصحح المفاهيم الخاطئة التى حاولت الجماعات المتطرفة أن ترسخ لها، فالنهضة الحقيقية والصحوة الحقيقية هى التى تقوم على تقدم الأمم العلمى والصناعى والاقتصادى، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، فيجب أن تسبق دعوتنا بالحال دعوتنا بالمقال، ونرسخ لمنظومة القيم والأخلاق النبيلة، وأن نسترد الخطاب الدينى والدعوى من مختطفيه من الجماعات المتطرفة، وألا نمكن لأى من عناصرها فى العمل الدعوى أو الثقافى أو التربوى، وأن نأخذ بكل قوة على أيدى الخونة والعملاء، فلم تسقط دولة عبر التاريخ إلا كانت العمالة والخيانة أحد أهم أسباب سقوطها.

كما تحدث وزير الأوقاف عن أهمية الوطن والدولة الوطنية والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة الوطنية وقواتها المسلحة وشرطتها فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ دولنا ومنطقتنا، مبرزا أن الشهادة فى سبيل الوطن من أعلى درجات الشهادة فى سبيل الله «عز وجل»، محذرا من الوقوع فى فخاخ حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، ومواقع وكتائب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأهدى وزير الأوقاف المركز الثقافى المصرى نسخًا من بعض مؤلفاته التى تتصل بموضوع المحاضرة لتكون بين يدى من أراد أن يطلع عليها من الحاضرين ومن غيرهم.

وأشاد المشاركون بموضوع المحاضرة وبدور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير مؤكدين على دور مصر المحورى فى أمتها العربية والإسلامية.