شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الكتاب الأربعاء.. و40 دولة تشارك فى فعالياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور 7 وزراء، ومشاركة 40 دولة، والذى يستمر على مدار 14 يومًا تنتهى 4 فبراير المقبل.

وسيشهد الافتتاحَ عددٌ من السفراء، على رأسهم سفير دولة السنغال لدى القاهرة (ضيف شرف هذا العام)، فيما أقرّت هيئة الكتاب العامة بالتعاون مع هيئة النقل العام زيادة عدد الحافلات لنقل زوّار المعرض إلى 100 حافلة تتحرك من كل الميادين الرئيسية بالعاصمة إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، وتشرف «إيناس» على تجهيزات المعرض بشكل يومى، إذ تفقدت الترتيبات النهائية لافتتاح الدورة الـ 51، وتابعت سير عملية التجهيزات بالقاعات وأجنحة العرض المختلفة والأماكن المخصصة للفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل.. وغيرها. وأشادت بتنظيم القاعات والتصنيف النوعى للأجنحة ودور النشر، مشددة على ضرورة التواصل الدائم مع الزائرين والعارضين، بما ينعكس إيجابًا على أحد أهم المحافل الثقافية الدولية.

ويحتفى المعرض هذا العام بتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى من خلال اختيار «السنغال»، باعتبارها دولة ضيف الشرف، وتحديد محور «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع» عنوانًا للفعاليات التى تناقشها ندوات وفعاليات المعرض، فيما تم اختيار جمال حمدان شخصية هذا العام.. ولأول مرّة يتم إطلاق تطبيق إلكترونى على الموبايل باسم (معرض القاهرة الدولى للكتاب)، يحمل برنامج المعرض وأنشطته الثقافية، ويساهم فى التيسير على الزائرين ومعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

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ويضم المعرض فى دورته الحالية 808 أجنحة عرض، بزيادة 86 جناحًا عن الدورة السابقة، و900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، و99 وكيلًا لدور النشر العالمية، و41 مكتبة من سور الأزبكية، فضلًا عن أنه يحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس، إن أجهزة المحافظة على استعداد تام لتقديم جميع التسهيلات، فى سبيل ظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة كحدث ثقافى مهم ينتظره الكثيرون كل عام، لافتًا إلى أنه تسهيلًا لرواده على انتقال، تم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب لتوفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام والخاص بـ 8 خطوط مختلفة المسارات، بإجمالى 85 أتوبيسًا؛ تتم زيادتها فى أيام العطلات إلى 100 أتوبيس، إلى جانب سيارات السرفيس لنقلهم من الميادين العامة وأماكن التجمعات على مدار اليوم.

ويشارك للعام السابع على التوالى فى فعاليات المعرض المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويعرض داخل جناحه المخصص فى «بلازا 2» منتجات ثقافية وفنية، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة دمج وتمكين الأشخاص ذوى القدرات فى المجتمع، إذ تتنوع مشاركته لتشمل 5 ورش فنية، منها ورشة تعبيرية تحت عنوان «حلمك بالمستقبل»، وورشة كتابة القصة القصيرة للأطفال والألعاب المعرفية، بالإضافة إلى ورشة تعليم أساسيات لغة الإشارة للشباب، وعرض مسرحى لفرقة الأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، فضلًا عن ندوة متخصصة بعنوان «ظاهرة التنمر فى ضوء القيم والثقافة والتنمية المستدامة».

ويوفر المجلس مجانية الدخول للأشخاص ذوى الإعاقة، بموجب كارنيه إثبات الإعاقة، فضلًا عن توفير عدد من مترجمى لغة الإشارة المتطوعين لترجمة جميع الفعاليات والندوات التثقيفية، بالإضافة إلى ترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، كما يوفّر بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب سبل الإتاحة المكانية لهم فى الصالات والساحات، وتسهيل إجراءات الدخول للأفراد والسيارات المجهزة لهم، وتخصيص مكان بمكتب الاستعلامات للرد على استفساراتهم.

وقال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، فى بيان أمس، إن الهدف من المشاركة فى المعرض توعية رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركتهم فى هذا الحدث الثقافى الدولى الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين منهم للمشاركة بأعمالهم الفنية فى إطار مبدأ الدمج، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب إلى إتاحة معرض القاهرة الدولى للكتاب ليكون صديقًا للأشخاص ذوى الإعاقة المختلفة تكنولوجيًا ومكانيًا، فضلًا عن ترجمة البرنامج الثقافى الخاص به للغة الإشارة، بالتعاون مع عدد من مترجمى لغة الإشارة المشاركين.