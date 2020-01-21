شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد لمواجهة السرطان: جامعة بريطانية تتوصل إلى علاج مبتكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف باحثون فى جامعة كارديف البريطانية نوعًا جديدًا من العلاج يلائم جميع أنواع السرطان، باستخدام نظام المناعة عند الإنسان، ويعتمد على إحدى أنواع الخلايا التائية «T» للسرطان، حيث تتم إزالتها من الخلايا المناعية للمريض، وتعديلها، وإعادتها إلى دم المريض مرة أخرى للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.

ووفقًا للباحثين، سيتمكن العلاج الجديد من استهداف كل أنواع الخلايا السرطانية، وفى مقدمتها سرطان الرئة والجلد والدم والبروستاتا وعنق الرحم والمبايض والثدى والعظام والكلى، على عكس ما كان متبعًا من قبل حين كان يُستخدم العلاج المعروف باسم «CAR-T»، لكنه يستهدف أنواعًا قليلة فقط من السرطانات، ولم ينجح فى علاج الأورام الصلبة، التى تشكل الغالبية العظمى من السرطانات.

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وذكر موقع قناة «الحرة» أن فكرة عمل العلاج الجديد تعتمد على تعرف مستقبِلات الخلايا الجديدة التائية على تركيب كيميائى موجود على سطح مجموعة واسعة من الخلايا السرطانية، وفى العديد من الخلايا الطبيعية بالجسم، لكنها قادرة على تمييز الخلايا السليمة والخلايا السرطانية، ما يؤدى إلى استهداف الخلايا الأخيرة فقط.

وأكدت الدراسة، التى نُشرت فى مجلة «Nature Immunology»، أنه يمكن التعرف على جميع أنواع السرطان عبر تركيب «MR1» وليس «HLA»، فهو موحد بين البشر، ويأمل الباحثون فى تجربة العلاج الجديد على المرضى نهاية العام الجارى، بعد إجراء المزيد من اختبارات السلامة، بعد أن تم اختبارها على الحيوانات وخلايا فى المختبر فقط.

وذكرت شبكة «بى بى سى» البريطانية أن الاكتشاف ينطوى على «إمكانيات هائلة»، ونقلت، عن أحد أعضاء الفريق، البروفيسور أندرو سيويل، قوله إن أحد الجوانب الحيوية لاختبار السلامة المستمرة هو ضمان المزيد من التعرف على الخلايا السرطانية القاتلة، باستخدام خلايا المناعة الجديدة، للتعرف على الخلايا الخبيثة فقط، وألّا تمس الأنسجة السليمة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من العقبات التى يجب التغلب عليها، وإذا نجح الاختبار، فإن العلاج الجديد سوف يصبح قيد الاستخدام خلال بضع سنوات، مؤكدًا أن هناك فرصة لعلاج جميع المرضى.