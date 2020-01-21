شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز القومي للترجمة» يشارك في معرض «القاهرة الدولي للكتاب».. وخصومات تصل لـ٧٠% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم، يشارك المركز القومي للترجمة في الدورة ٥١ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذى تنطلق فعالياته غدا الاربعاء الموافق ٢٢ يناير وتستمر حتي 4 فبراير المقبل.

تضم القائمة المشاركة عددا كبيرا من أهم وأحدث الكتب الصادرة عن المركز والتي لاقت رواجا كبيرا، وتضم أيضا مجموعة منتقاة من الكتب المهتمة بالشأن الأفريقي، ويأتي هذا مواكبة لشعار المعرض مصر...أفريقيا....ثقافة التنوع ،كما يسلط المركز الضوء على الكتب المترجمة عن الروسية احتفالا بالعام الثقافي الروسي٢٠٢٠ .

فيما يلي نذكر بعض العناوين المشاركة: «الدروب المنسية في افريقيا»، «افريقيا الحاضر والمستقبل» ،«روسيا والغرب..لمن الغلبة»، العلم عند العرب ،تاريخ البحر الاحمر من ديلسيبس حتى اليوم، بجزئيه، «الفن والاداراك البصري»، «الأمة تصويرا ونحتا»، مصر في القرن ال ١، ما الحياة، «طه حسين ..من الشاطئ الآخر»، الحرب السرية للسيطرة على صناعة السينما العالمية، كيف اصبح العهد القديم كتابا: تدوين اسرائيل القديمة، قصص قصيرة لست عشر كاتبه نيجيريه، تاريخ شعبي للعالم، الدليل العلمي للترجمة الأدبية، كيف تحيا في رفاه، رحلة إلى الحجاز ومصر، «السينما الايرانية: تاريخ سياسي».

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هذا ويطرح المركز ضمن القائمة المشاركة 600 عنوان مترجم لأول مرة بخصم 70% لكافة جمهور المركز.

بالاضافة إلى الخصم المستمر طوال العام 50%للطلبة والباحثين ورجال الشرطة والجيش والاعلاميين والمعلمين.

يعمل جناح المركز بصالة 2 بالمعرض يوميا من الساعه 10 حتى 7 مساء بارض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس .