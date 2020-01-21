شكرا لقرائتكم خبر عن بملقاط جراحي.. استخراج «بذرة يوسفي» من القصبه الهوائية لطفل 3 سنوات ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى برئاسة الدكتور محمد الجزار من إنقاذ حياة طفل ٣ سنوات بالملقاط الجراحى حيث نجح الفريق في استخراج بذرة يوسفي من القصبة الهوائية للطفل بعد أن تردد أهله على أطباء الأطفال.

وأكد الجزار أن البذرة لم تظهر في الأشعات وكانت محشورة في القصبة الهوائية اليمنى وتم التقاطها بالملقاط الجراحي بعد عدة محاولات بصعوبة.

ووجه الدكتور محمد الجزار عدة نصائح للأمهات بقوله «خلو بالكم» من أطفالكن جيدا خصوصا في سن الزحف وحتى دخول المدارس، لافتا في حالة استمرار الكحة بدون سبب رغم العلاج أكثر من أسبوعين لطفل كان بيلعب بمثل هذه الأشياء قبلها لا تستبعدوا أبدا احتمالية الشرقان ولابد من العرض على أطباء أو جراحي الصدر والمناظير لاستبعاد أو تأكيد هذه الفرضية.