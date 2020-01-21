شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر: انخفاض سعر الدولار يعكس نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن الانخفاض والارتفاع في الدولار، يتم وفقًا لسياسة العرض والطلب أمر صحي وفي صالح الاقتصاد المصري.

وأضاف «المغربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن انخفاض الدولار نتيجة نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي، مشرًا إلى وجود ضخم لاستثمارات أجنبية بلغت 5 مليارات دولار مع بداية العام الحالي وتقريبًا مثلها في الشهور الأخيرة من العام الماضي.