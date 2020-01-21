شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر: انخفاض سعر الدولار يعكس نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن الانخفاض والارتفاع في الدولار، يتم وفقًا لسياسة العرض والطلب أمر صحي وفي صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف «المغربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن انخفاض الدولار نتيجة نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي، مشرًا إلى وجود ضخم لاستثمارات أجنبية بلغت 5 مليارات دولار مع بداية العام الحالي وتقريبًا مثلها في الشهور الأخيرة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك مصر: انخفاض سعر الدولار يعكس نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.