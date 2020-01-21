شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة «الكارو» في شبرا الخيمة: «ليس لي ولأسرتي مورد رزق آخر سوى جمع القمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت «أية ش»، 20 عاما، والتي عرفت ب«سيدة الكارو»، انها تعيش في غرفة صغيرة لا تتعدى المترين بعزبة الصفيح بمنطقة الخصوص على مشارف القاهرة مع والدتها ووالدها وشقيقتين وشقيقين يعولون 3 اطفال انجبت هي منهم أثنين هم يوسف ومحمد وجميع أفراد الأسرة لايعرفون لهم عمل سوي جمع القامة والمخلفات وفرزها لتوفير الإحتياجات المعيشية لإعالة هذه الأسرة وخاصة في ظل الظروف الاسرية التي يعيشونها.

وقالت آية انها تقطن هي وطفليها غرفة مشتركة مع أسرتها عقب طلاقها، مشيرة انها تخرج للعمل من أجل الإنفاق على ولديها وأسرتها لانها ليس لهم مصدر دخل سوي جمع القمامة وفرزها مشيرة انها تبحث عن لقمة العيش بشرف.

وروت ايه أنه «يوم الواقعة كانت في طريقها لجمع القمامه بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة وعند نزولها كوبري مسطرد فوجئت بإستيقافها في منزل الكوبري ومصادرة العربة منها وسط توسلاتها للمسئولين بان يتركوها وخاصة انها لم تضبط تلقي القمامة في الشارع إلا أنه تم تطبيق القانون وضبط السيارة حيث انصرفت لتبحث عن حل، تضيف فوجئت بتوصل الحي لشخصيتي والإرسال في طلبي لتسليمي العربة وفي الحي علمت انه تم نشر صوري على النت والفيس بوك والمطالبة برد العربة وحل مشكلتي».

ووجهت «أية» الشكر للمحافظ اللواء عبدالحميد الهجان والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحي، لإستجابتهم للمطالب وتسليمها العربة مرة أخرى مؤكدة انها تبحث فقط عن لقمة العيش مطالبة بمراعاة حالها ومساعدتها على توفير مصدر رزق دائم لها ولأسرتها

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وأوضحت «هالة ش» شقيقة «اية الكبري يعيشون في غرفة وحمام في ظروف قاسية مؤكدة انهم يقومون بتاجير العربة الكارو ب50 جنيه في اليوم لجمع القمامة وفرزها لإعاشة 15 فردا من الاسرة».

وأضافت أنها «ليست المرة الأولي التي يتم مصادرة العربة منا وسبق ان تم ضبطها مرة سابقة وإضطررنا لأستدانة 20 جنيه لإعادتها مطالبة بتوفير مكان لفرز وجمع القمامة يستطيعون فيه ممارسة عملهم دون مطاردة».

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وجه فور علمه بالواقعة لتسليم السيدة العربة الخاصة بها في إطار تطبيق روح القانون، مشيرا انها خالفت قراره الصادر بشأن منع سير الكارو ومواجهة نيشة وفريزة القمامة في الشوارع وكان لابد من تطبيق القانون وهو مافعله رئيس الحي الذي أدى عمله وفق القانون.

أضاف المحافظ ان اصدر القرار رقم 1175 لسنة 2019 والذي أصدره اللواء الهجان بحظر مرور العربات الكارو التي تجرها الدواب بشوارع أحمد عرابي و15 مايو و135 وبهتيم اسكو الدائري ومسطرد ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، وتحرير المحضر اللازم ضدها لما تمارسه هذه العربات من إلقاء ردش المباني والقمامة على الرصيف في منتصف الشارع مما يتسبب في سوء حالة النظافة في الشوارع العمومية.

كانت محافظة القليوبية قد اصدرت بيانا حول الواقعة أكدت فيه «بخصوص ما أثير في السوشيال ميديا عن ضبط عربة كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بشارع ١٥ مايو بحى شرق شبرا الخيمة نود الإحاطة بأن هناك قرار يمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية بشارع ١٥ مايو وترعة الإسماعيلية وبهتيم اسكو وان هذه العربات تقوم بإلقاء ردش المباني والقمامة على الرصيف في منتصف الشارع حيث تنبه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم الرمي في الشوارع العمومية التي يشملها القرار في ظل وجود شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة في الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات.

وأوضح البيان أنه تم ضبط العربة أثناء الحملة المكبرة في وجود سكرتير عام المحافظة وهي ليست العربية الوحيدة بل تم ضبط أكثر من ٣٠ عربية وتم التنبيه عليهم بعدم معاودة المخالفة.