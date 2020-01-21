شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: خطة استراتيجية جديدة حتى 2025 لتحقيق الريادة والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة رؤية ومقترح لتحديث رؤية الجامعة وذلك في إطار التوجه العام للخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2020- 2025، حيث تسعى جامعة حلوان أن تكون جامعة رائدة فى إنتاج واستثمار المعرفة ذات تصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات جامعات الجيل الرابع.

وتتطلع جامعة حلوان فى رسالتها إلي تحقيق الريادة والابتكارفى إنتاج واستثمار المعرفة من خلال توفير منظومة ذكية عالية الجودة للتعليم والتعلم وتقديم بحث علمى تطبيقى متميز بما يحقق تنمية فاعلة بالمجتمع.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،أن الجامعة تتبنى في خطتها الاستراتيجية الجديدة 2020 - 2025 فلسفة مفاداها أن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسى والداعم لكافة مجالات عمل الخطة، كما يعد مجال البنية التحتية والأداء المؤسسي من المقومات الرئيسية لتحقيق غايات وأهداف مجالات الخطة المختلفة، حيث تسعي جامعة حلوان أن تكون جامعة رائدة في مجال التحول الرقمى.

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وتم اقتراح مجالات رئيسة تمثل إطار عمل الجامعة فى خطتها المستقبلية حيث تم اقتراح غاية استراتيجية لكل مجال متضمنة "مجال التحول الرقمى وتتمثل الغاية الاستراتيجية لهذا المجال في تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق التحول الرقمى للجامعة، من خلال العمل على إعداد بنية تكنولوجية ومعلوماتية متكاملة، وموقع إلكتروني محدث، وتقديم نظم وخدمات أكاديمية وادارية ذكية وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للجامعة تعمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعمل كروت ذكية للطلاب واعضاء هيئة التدريس والاداريين.

ومن جانبه، أشار الدكتورمختار بكر مستشار رئيس الجامعة للاتفاقيات والمشروعات الدولية والتدريب ورئيس لجنة التحول الرقمى بالجامعة الي أن الأهداف الاستراتيجية للجامعة خلال الفترة من 2020 - 2025 تتمثل في العمل على تقديم خدمات بشكل أسهل لعدد اكبر من الطلاب واعضاء هيئة التدريس، وتحقيق الشفافية والعدالة والمساواة بين الممتحنيين، وتقديم بيئة تعليمية منافسة في المنطقة العربية والافريقية لجذب طلاب أجانب، وزيادة كفاءة الموظف لمواكبة التناقص في أعداد الموظفين وتوفير الخدمات المعرفية ونشر الوعى للمجتمع المحلي.

كما تستهدف الخطة الاستراتيجية الي ربط الجامعة بخريجيها وبالكوادرالمهاجرة لرفع مستوى الجامعة في النشر والبحث العلمي والبحوث الخاصة بالصناعة، وتوفير بيئة لاحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة، وتحسين كفاءة الخدمات الطبية وأتمتة نتائج العلاج والتحاليل الطبية للمرضى وإتاحتها لكافة الأطباء المتعاملين مع المريض بالمستشفى الجامعى،هذا وتهدف الجامعة إلى تحويل جامعة حلوان لجامعة رقمية خلال ثلاث سنوات.