شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية 2 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الصيادلة، البيطريين، الأسنان"، عن فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لفترة استثنائية على أن تبدأ اعتبارًا من 2 فبراير المقبل وحتى 27 من نفس الشهر، وتكون الاستفادة من أول مارس المقبل.

وجدير بالذكر أنه تم غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة والتجديد والإضافة، 31 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاستفادة للأعضاء المشتركين الأول من يناير المنقضي.

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية،قرر رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 الف جنيه سنويا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية ( الأسنان، الصيادلة، البيطرى)، بنسبة زيادة تصل إلى 60%، مشيرا إلى أنه تم توفير تعاقدات خصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.

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كما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، إيقاف موافقات خطابات التحويل عن طريق "الواتس آب"، اليوم الثلاثاء، على أن يستمر العمل بقسم التحويلات الإلكترونية غدا الأربعاء، الأول من يناير 2020.

ويتيح مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، لأعضاء نقابات "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، الأسنان"، كافة الخدمات العلاجية بأسعار مُخفضة بالعيادات، ومراكز العلاج الطبيعى، والتحاليل الطبية، والمستشفيات، بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال التعاقد مع مقدمى الخدمية الصحية، لتقديم أفضل خدمة، ويتيح للأعضاء الاختيار بين العديد من الجهات الاستثمارية، التخصصية، الحكومية، الخيرية، الجامعية، ويدعم المشروع حتى 70% من الخدمات العلاجية.

وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه لسرعة الرد على كافة استفسارات الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج، يتم إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لمشروع العلاج، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو الاتصال على أرقام المشروع التالية: 27954010 – 27940487.