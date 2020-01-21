شكرا لقرائتكم خبر عن "ادخلوها آمنين".. فيلم وثائقى يصدر قريبًا احتفالاً بعيد الشرطة الـ68 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الداخلية برمو الفيلم الوثائقى "ادخلوها آمنين"، والذى يتضمن بعض التدريبات التى يقوم بها قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة التابع لوزارة الداخلية، وذلك تزامنًا مع احتفال وزارة الداخلية، بعيدها الـ68.

وتحتفل وزارة الداخلية خلال أيام بعيد الشرطة رقم 68، الذي يعيد للأذهان ملحمة أبطال الشرطة في التصدي للمحتل الإنجليزي، الأمر الذي دفع الجنرال الإنجليزي إكسهامى بمنح التحية العسكرية لجثث الأبطال المصريين لدى خروجهم من مبنى محافظة الإسماعيلية تقديراً لجهودهم.

وحرصت وزارة الداخلية تزامناً مع إحتفالاتها بعيدها رقم 68، على إطلاق ثورة من التطوير في كافة المواقع الشرطية الخدمية التي تحتك بالمواطن، وأبرزها المرور، الذي شهد عملية تطوير كبيرة، لا سيما وحدات تراخيص المرور، حيث طورت المرور وحداتها وحدثت من أساليبها في إطار منظومة العمل الذكية، حيث يتم اللجوء للتشغيل الإلكترونى لطوابير المواطنين داخل الوحدات للعمل على سرعة استخراج الأوراق والتخفيف عن السائقين مع وجود مظلات ومنافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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"مرور بلا أوراق "، شعار رفعته المرور من خلال اللجوء للميكنة داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

ولملاحقة السيارات المسروقة، ورصد أماكن الزحام، كان "الملصق اﻹلكترونى" وتعميمه على تراخيص السيارات، بهدف تطوير وإدخال الأساليب الحديثة، فى كافة القطاعات الخدمية، بعد إصدار قرار بتركيب الملصق الإلكترونى لكافة السيارات، والذى يهدف إلى التوصل للمركبات المسروقة، أو المطلوبة أمنيا، ما سيفيد فى ضبط قضايا الإرهاب وسرعة التوصل إلى الجناة، وتخفيف أماكن الزحام.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تم إطلاق موقع بوابة مرور مصر لتراخيص السيارات وتجديدها ودفع المخالفات التى يرتكبها السائق، ويشمل الموقع تجديد كافة الرخص سواء السيارات أو الدراجات البخارية أقل من 2030 سى سى، كما يتم استخراج بدل الفاقد للرخص وشهادات البيانات.