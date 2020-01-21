شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حسان دياب رئيس الحكومة الجديدة بلبنان.. كان وزيرا للتعليم فى 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخيرا وقع حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لبنان العماد ميشال عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر بعبدا مساء اليوم، وقد أسند لدياب تشكيل الحكومة منذ 33 يوما بعد حصوله على 69 صوتا و90 يوما من الاحتجاجات والتى تزامنت مع استقالة سعد الحريرى، لا أن ميلاد الحكومة كان متعثرا لاختلافات حول الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية لكن بالنهاية نجح دياب فى تشكيلها.. فمن هو حسان دياب؟

- حظى بتأييد أغلب الكتل النيابية.

- أكد بعض المراقبين للشأن اللبنانى أنه مدعوم من حزب الله.

يواجه دياب تحديات اقتصادية ضخمة، فضلا عن احتقان سياسى متنامى منذ بدء الاحتجاجات فى 17 أكتوبر الماضى.

- يراهن على ما وصفه بـ"خطة الإنقاذ" التى تعهد فيها بمشاركة كافة الأطياف السياسية فى لبنان.

- وعد دياب فى أول تعليق له بعد انتهاء المشاورات النيابية اليوم أو بـ"خطاب التكليف"، أن يلتزم بمطالب المتظاهرين، مطالبًا ما أطلق عليه "الحراك الشعبي" بالمشاركة فى تشكيل وزراء حكومته.

- يبلغ من العمر 60 عاما وليس بعيدا عن الدوائر السياسية، حيث عمل وزيرا للتربية والتعليم فى حكومة الرئيس نجيب ميقاتى خلال الفترة من 2011 حتى 2014.

- تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة.

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- حصل على دكتوراه فى هندسة الكمبيوتر عام 1985، وانضم إلى هيئة التدريس بجامعة الأمريكية فى بيروت، وعمل استاذًا للهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات فى كلية الهندسة والعمارة.

- ولد دياب فى بيروت عام 1959. وتسلّم فى 2011 حقيبة وزارة التربية والتعليم العالى فى الحكومة اللبنانية.

- وعندما عيّن دياب وزيرا للتربية والتعليم العالى فى حكومة الرئيس نجيب ميقاتى، راهن كثيرون على تجربته الأكاديمية فى الجامعة الأمريكية فى بيروت.

- شغل دياب أيضاً نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية فى الجامعة الأميركية فى بيروت واستاذ مادة هندسة الكمبيوتر فى كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة فى الجامعة.

- له أكثر من 150 منشوراً فى مجلات متخصصة ومؤتمرات دولية، وأشرف على أكثر من 80 مشروعاً بحثياً.

- مهندس مجاز ومسجّل فى مجلس الهندسة فى المملكة المتحدة، ومهندس مهنى مجاز ومعتمد فى السجل الوطنى للمهندسين المهنيين فى استراليا.

- وانتدبته الجامعة الأميركية فى بيروت لتولّى منصب الرئيس المؤسس وعميد كلية الهندسة فى جامعة ظفار فى سلطنة عمان.

- تم تعيينه اعتباراً فى 2006 نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية فى الجامعة الأميركية فى بيروت.

- متزوج من نوار رضوان المولوى وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.