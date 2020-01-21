شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف استراتيجى "مصرى - بريطانى" لتطوير شبكة الطرق الذكية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، فى لندن، بالاتفاق علي تحالف استراتيجي، يجمع صندوق الثروة السيادى المصرى، وشركة فودافون مصر وشركة فايبر مصر-إحدي شركات بنية القابضة، وشركة حسن علام، والهيئة العربية للتصنيع، وبنك تمويل الواردات البريطانية، وذلك لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الذكية فى مصر، عبر حلول تدعم انسياب الحركة المرورية على الطرق، ومتابعة حركة المرور والسلامة والتدخل السريع لضبط منظومة الطرق.

يأتى تكوين هذا التحالف فى إطار دعم خطة الدولة للتحول الرقمى والحلول الذكية للاستثمار فى البنية التحتية في مختلف القطاعات، ودعم مشاركة القطاعين العام والخاص فى إطار خطة الدولة للتنمية، وتعزيز التعاون الاستثمارى المصرى البريطانى.

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جاء الإتفاق على هامش فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى عقدت فى العاصمة البريطانية لندن، بحضور وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر وأحمد مكى، رئيس مجلس إدارة فايبر مصر، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق الثروة السيادى المصرى و حسن علام رئيس مجموعة أبناء حسن علام وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية، بشركة فودافون مصر، ونهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية، بشركة فودافون مصر، وحشد من كبار الشخصيات الاقتصادية والمالية.