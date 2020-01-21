شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى شرق شبرا عن سيدة الكارو: طبقت القانون وراعينا الجانب الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر قرار بمواجهة انتشار عربات الكارو بشوارع 15 مايو وترعة الإسماعيلية وبهتيم إسكو وأحمد عرابي، والعمل على الحد من ظاهرة نبش القمامة بالشوارع، التي تشوه المنظر العام للشوارع، موضحا أنه كان يطبق القانون، وتم التنبيه عليهم أكثر من مرة وإنذارهم إلا أنه لا جديد.

وأوضح بكر، لـ ”الخليج 365”، أنه في اليوم التالي تم تشكيل حملة بقيادة الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، ومشاركة الإشغالات بالحي وضبط ما يزيد عن 30 عربة كارو خلال الحملة، مشيرا إلى أنه جرى تركيب لوحات إرشادية للتنبيه بعدم مرور تلك العربات بالطريق العام والشوارع العمومية بمختلف نطاق الحي، في إطار تحسين مستوى الخدمات والشكل الحضاري للشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه مراعاة للجانب الإنساني تم التواصل مع المحافظ وتسليمها العربة، موضحا أن الحي ورجاله يعملون في أشد الظروف على الرغم من الظواهر السلبية التي يتسبب بها النبيشة.

وتابع رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة والتي ستسهم في القضاء على الظاهرة، مؤكدا أن الحي يحترم المواطنين وأنه جرى التعامل مع السيدة بالقانون دون إرهاب وإبلاغها بالمخالفة حتى لا تتكرر مرة أخرى، وأنه سيتم السماح بخروج السيارة لها وقت تقدمها بذلك.

وأوضح رئيس الحي، أن العربة بمنطقة عزبة الصفيح أي خارج نطاق حي شرق، وأن المحافظ أمر مع أخذ تعهد عليهم بعدم السير وإلقاء المخلفات مرة أخرى بالشوارع التي يشملها القرار.