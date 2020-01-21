شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، الليلة، مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متضمنا أسماء الوزراء.
وكانت مصادر إعلام لبنانية ، اعلنت اليوم الثلاثاء ، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن دياب، سيعلن الليلة، بعد حوالى 90 يوما على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى ، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.وفي وقت سابق اليوم ، كتب علي حسن خليل ، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال على تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة".
وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لـ"رويترز" ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة على أن يتولى الخبير الاقتصادي غازي وزني وزارة المالية. والدبلوماسى ناصيف حتّي، مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية سيتولى وزارة الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ووفقا لنفس المصادر، فإن كل القضايا التي كانت تعرقل التوصل لاتفاق بشأن الحكومة تم حلها.
وتشهد لبنان فراغا حكوميا منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء ، في أكتوبر الماضى ، تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة ، تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
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