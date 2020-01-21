شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: لن نتأخر عن مساعدة سيدة الكارو بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لسيدة الكارو آية الشحات محمد، صاحبة العربة الكارو التى ناشدته عبر ”الخليج 365”، وأكد المحافظ أنه سيتم فحص حالة السيدة التي تم سحب السيارة منها، وفي حالة استحقاقها للمساعدة لن تتواني المحافظة عن ذلك وتوفير حياة كريمة لها ولأطفالها.

وقال محافظ القليوبية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المحافظة ستمد يد العون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، موضحا أن المحافظة تراعي البعد الاجتماعى، موكداً أن قرار منع انتشار سيارات الكارو بشوارع حي شرق شبرا الخيمة يستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، والعمل على إعادة المظهر الحضاري لشوارع شبرا الخيمة من جديد.

وكانت آية الشحات محمد، صاحبة العربة الكارو التى تم مصادرتها، أمس الإثنين، في حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة، والتى أثارت غضب وتأييد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هذه السيارة ليست ملكا لها وإنما تستأجرها يوميا بمبلغ 50 جنيها، لتخرج لجمع القمامة لمساعدة زوجها في الانفاق علي أسرتها.

وأوضحت "أية" لـ"الخليج 365"، أنها تأخذ العرية الكارو يوميا في الفجر، مشيرة إلى أنه في صباح أمس الإثنين، فوجئت وأختها وطفليها بالحملة التي صممت علي سحب العربة منهما، وظلت تناشد المسؤولين بالحملة إلا أنها في النهاية انتهوا لسحب العربة، لافثة إلى أن زوجها يعمل سائق على توك توك مستأجر هو الأخر، وأن عمل اليوم يكاد يكفي تدبير احتياجاتهم.

Advertisements

وتابعت، أنها تسكن برفقة أمها وكذلك أخوتها، وأن حال المنزل الذي يقطنون به يرثي لها كما أنه منزل بالإيجار، مطالبة بلقاء المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من أجل توفير مصدر دخل لها ولأسرتها من خلال إقامة مشروع يوفر لهم احنياجاتهم.

وسلم الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، السيدة صاحبة عربة الكارو والتى تم ضبطها أمس الاثنين، خلال حملة مكبرة لضبط سيارات الكارو ومواجهة ظاهرة نبش القمامة بشوارع الحي، مع أخذ تعهد عليها بعدم إلقاء القمامة فى الشارع مرة أخرى.

وأصدرت محافظة القليوبية بيانات عن ضبط عربة كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة، موضحة بأن هناك قرار يمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية بشارع 15 مايو وترعة الإسماعيلية وبهتيم اسكو.

وأوضحت المحافظة، أن هذه العربات تقوم بإلقاء رتش المبانى والقمامة على الرصيف فى منتصف الشارع، كما تم التنبيه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم الرمى فى الشوارع العمومية التى يشملها القرار، مشيرة إلى أنه يوجد شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة فى الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات.

وتابعت، أنه تم ضبط العربية أثناء الحملة المكبرة فى وجود سكرتير عام المحافظة وهى ليست العربية الوحيدة بل تم ضبط أكثر من 30 عربة وتم التنبيه عليهم بعدم معاودة المخالفة، مشيرة إلى أن العربة المذكورة من منطقة الزرايب فى الخصوص أى خارج نطاق حى شرق، وأمر المحافظ بتسليم العربية مع أخذ تعهد عليهم بعدم السير وإلقاء المخلفات مرة أخرى بالشوارع التى يشملها القرار .