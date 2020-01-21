شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل أرض الوطن قادمًا من لندن بعد مشاركته فى قمة "بريطانيا - إفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرض الوطن قادمًا من لندن بعد مشاركته في قمة "بريطانيا - إفريقيا" للاستثمار، وكذلك مؤتمر برلين حول ليبيا - صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تنعقد فى ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية.

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وأضاف السيسي، فى كلمته أمام القمة، أن تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمي، فضلاً عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.

احتفت الصحف البريطانية بقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التى عقدت الاثنين فى لندن، وأكدت أنها جاءت متأخرة بعد ابتعاد المملكة المتحدة عن القارة السمراء على مدار العقود الماضية، فى الوقت الذى توجهت فيه دول أخرى للاستثمار وتكوين علاقات تجارية مع القارة.