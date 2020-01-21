مؤسسة فاروق حسني تعلن الفائز بجائزة الفنون بنسختها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف: أعلنت لجنة تحكيم جائزة الفنون لعام ٢٠٢٠، التي تنظمها مؤسسة فاروق حسني الثقافية، فوز الفنانة الشابة إيمان عبدالرحمن حسين عبدالرحمن، بأوسكار أفضل فنان في الدورة الأولى لجائزة الفنون. كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتحت يرافقها الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، معرض فني وحفل توزيع الجوائز للفائزين بجائزة الفنون لعام 2020. Advertisements وجائزة الفنون هيّ الجائزة الأولى التي تطلقها مؤسسة فاروق حسني منذ تدشينها نهاية سبتمبر الماضي. كانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أعلنت في وقت سابق عن أسماء المتأهلين لنيل الجائزة بعد تصفية الأعمال المُقدمة. وقال الفنان فاروق حسني، إنه وجد المستوى الفني للكثير من الأعمال جيدًا للغاية، وأن الكثير من المتقدمين جاءوا من خارج المدن الكبرى، وهو ما يدل على ارتفاع الوعي التشكيلي في ربوع مصر.

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