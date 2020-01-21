لليوم الثاني.. "القومي للمرأة" يواصل حملة "طرق الأبواب" بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

واصل المجلس القومي للمرأة، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة طرق الأبواب، وذلك في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية، بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إنه تم زيارة القري والتوابع المصدرة للهجرة غير الشرعية في إيتاي البارود، وهي: قري العيون، والضهرية، والمعنية، وصفت الحرية.

استهدفت الحملة اليوم 100 ألف شخصا بقرى المحافظة، بواقع 20 ألف زيارة، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة، وسبل الهجرة الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة حتى يوم 22 يناير 2020.