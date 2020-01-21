بالصور.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض مؤسسة فاروق حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف و هاني رجب:

تصوير - علاء أحمد:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، معرض فني وحفل توزيع الجوائز للفائزين بجائزة الفنون لعام 2020.

وجائزة الفنون هيّ الجائزة الأولى التي تطلقها مؤسسة فاروق حسني منذ تدشينها نهاية سبتمبر الماضي.

كانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أعلنت في وقت سابق عن أسماء المتأهلين لنيل الجائزة بعد تصفية الأعمال المُقدمة.

وقال الفنان فاروق حسني، إنه وجد المستوى الفني للكثير من الأعمال جيدًا للغاية، وأن الكثير من المتقدمين جاءوا من خارج المدن الكبرى، وهو ما يدل على ارتفاع الوعي التشكيلي في ربوع مصر.

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مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقرها بالزمالك، تضم العديد من لوحات وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وعددا من مقتنياته من التماثيل المصرية والعالمية، وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته، معتمدةً على مكونات الثقافة وفق مفهوم بأنها قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان وتنميتها.

كما تعمل مؤسسة فاروق حسني على خلق مجال جذاب للشباب ودعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

كانت المؤسسة حصلت على التصديق الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعي، في العاشر من يونيو الماضي، تمهيدًا لبدء نشاطها الثقافي والفني.

ويضم مجلس أمناء المؤسسة الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة عالية عبدالهادي عميدة كلية الفنون الجميلة الأسبق، وتامر عوف، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والشاعر وائل السمري، والفنان إيهاب اللبان قومسير بينالي القاهرة الحالي ومدير مجمع الفنون، الأستاذ أحمد الضبع، والسيدة إيناس لوقا، والمهندس عبدالسلام شعير، إضافة إلى الدكتور خالد سرور بصفته رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية، والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني.

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