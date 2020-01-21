انطلاق حملة "طرق الأبواب" بالبحيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتبت - نور العمروسي:

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة طرق الأبواب التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة تحت رعاية اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمرأة.

بحسب بيان اليوم، تأتي الحملة في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتم تحت قيادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

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وقالت ذكية رشاد مقررة الفرع بالبحيرة، إن اليوم الأول للحملة تتضمن زيارة القرى والتوابع المصدرة للهجرة غير الشرعية في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وهي: قري العيون، والضهرية، ومعنيا، وصفط الحرية.

استهدفت الحملة 96000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة ، بواقع 19200 زيارة، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، والبدائل الايجابية الآمنة، وسبل الهجرة الآمنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة حتى يوم 22 يناير 2020.