محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع في منزل بمركز أوسيم، الثلاثاء، دون إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار مواجه لأحد البنوك بدائرة مركز أوسيم. دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارت إطفاء، وتبين نشوبه بغرفة نوم شقة على مساحة 80 مترا، وحال سرعة تدخل الجيران دون تفاقم الأمور، إذ أسرعوا لإطفاء الحريق. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.

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كانت هذه تفاصيل خبر شجاعة الأهالي وسرعة تحرك المطافئ تنقذ "شقة أوسيم" من التفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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