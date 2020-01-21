مصر | السيطرة علي حريق شقة سكنية بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة علي حريق شقة سكنية بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الدفاع المدني بقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع في منزل بمركز أوسيم، شمال المحافظة، دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار مواجه لأحد البنوك بدائرة مركز أوسيم.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارت إطفاء، وتبين نشوب الحريق بغرفة نوم شقة على مساحة 80 مترا، وأسرع الجيران في السيطرة على الحريق واخماده، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.