مصر | ننشر صورة "بائع الفول" ضحية جريمة ميدان الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة "بائع الفول" ضحية جريمة ميدان الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365"، على صورة المجني عليه "بائع الفول" ويدعى "أحمد.ر" 20 عامًا، بعد مقتله على يد قهوجي ويدعى "مروان" بمساعدة صديقه "عاطل"، باستخدام آلة حادة "سكين" في ميدان الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل الواقعة بأن بائع الفول يعمل على العربية مع والده التي تقطن أمام القهوة بميدان الجيزة، وكان دائم أخذ المشروبات من القهوة.

وأفادت التحقيقات مع المتهم، أنه في يوم الواقعة كعادة كل يوم، يحضر له الشاي، ولكنه في هذا اليوم رفض قائلا له، "لسة مافطرتش مش عايز الشاي"، وكان يتحدث بغضب شديد، مما جعله لنشوب المشاجرة معه، وبدأت تتراشق الألفاظ والشتائم بينهم، مما أثار غضب القهوجي، فقام على إثرها للذهاب للاستعانة بصديقه "عاطل" لمناصرته والمشاجرة مع البائع وفي ذات الوقت استل سكينًا، ففي الحال تم طعنه بها في القلب، فحاول الأهالي إنقاذه ولكنه لفظ أنفاسة الأخيرة.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

