أخبار مصر | غرفة المنشأت السياحية تندد بتدمير المركب العائم "القصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة المنشأت السياحية تندد بتدمير المركب العائم "القصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسه عادل المصرى، رئيس الغرفة، إجتماعًا طارئًا لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت (القصر)، وما يستتبعه من تشريد نحو 450 عاملًا وأسرهم، وأثر ذلك على صورة الإستثمار فى مصر.

وقرر مجلس إدارة الغرفة، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل عاجل للمركب العائم (القصر) وإعادة تشغيله، وحماية الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المشروع، والتي تصل لنحو 200 مليون جنيه.

وأكد المجلس في قراراته، على دعم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشأت السياحية التي قد تتضرر من إقامة هذه المشروعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على الإستثمارات القائمة، والسعى لجذب استثمارات جديدة.

وندد المجلس خلال إجتماعه الطارئ، بالإجراءات التى تم إتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب العائم "القصر" دون سابق إنذار، رغم إستيفاءه لكافة التراخيص والموافقات اللازمة طوال مدة عمله لأكثر من عامين.

وأكد المجلس، على إنه فى حالة إنعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به، والمحافظة على الأستثمار السياحى ومقدراته والعاملين به.