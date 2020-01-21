أخبار مصر | "ممنوع من الزيارة".. تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ممنوع من الزيارة".. تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنان خالد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل قصر العيني الفرنساوي، لـ"الخليج 365"، تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، بعد تعرضه لأزمة صحية قائلًا: "جاء الفنان خالد النبوي لطوارئ قصر العيني، بمشكلة في القلب، وأجرى له الدكتور هشام صلاح، قسطرة عاجلة وتركيب دعامتين، وهو محجوز الأن بوحدة الـCCU، ويخضع لرعاية طبية لحظية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية، للفنان خالد النبوي مستقرة إلى حد، ما ولكن ممنوع من الزيارة، بامر الأطباء.