أخبار مصر | "الصحفيين" تقدم رسالة سلام للعالم من على خشبة مسرحها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تقدم رسالة سلام للعالم من على خشبة مسرحها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا لفرقة سلام الدولية، بحضور أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، ويُعد هذا الحفل هو الأول الذي تقيمه الفرقة على مسرح النقابة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

وتقدم فرقة رسالة سلام، مزيجًا من الانشاد الديني والصوفي، ممتزج مع أصوات التراتيل والألحان القبطية؛ حيث تتكون من فرقة سماع للإنشاد الصوفي، من فرقة التراتيل والألحان القبطية، وفرقة الترانيم الكنائسية "أبيلا"، وفرقة "أندونيسيا للانشاد الديني"، برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس ورئيس الفرقة.

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ومثلت فرقة سماع الدولية البلاد في العديد من المحافل في مختلف دول العالم، وتعتبر نواة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، إن هذه التجربة الفنية الجديدة، تستحق أن تكون على مسرح نقابة الصحفيين، تعبيرًا عن تقديم فن راقِ، يدعو إلى لتسامح والسلام والحوار بين شعوب العالم، وتأتي هذه الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.



حضر الحفل الدكتورة سهام إسماعيل مدير مركز إبداع قبه الغوري، وأحمد شحاتة المخرج المنفذ، والفنان علاء عيد، ورضا ظريف مسؤول إداري بمركز إبداع قبه الغوري، وجمهور فرقة رسالة سلام، وحضور عدد من الصحفيين وذويهم وأسرهم، ومحبي الفن التراثي والموسيقي الروحية