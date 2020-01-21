أخبار مصر | "اقتصادية قناة السويس" تدعو رجال الأعمال الإنجليز للمشاركة بمؤتمر استثماري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية قناة السويس" تدعو رجال الأعمال الإنجليز للمشاركة بمؤتمر استثماري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، فى ندوة على هامش قمة بريطانيا - أفريقيا 2020 للتعريف بماهية المنطقة الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمناطقها الصناعية وموانئها الست.

وأمام مجتمع رجال الأعمال وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية استعرض "زكي" الحوافز الاستثمارية والضريبية لمستثمري المنطقة، موضحا أن المنطقة الاقتصادية تعد أهم نافذة تجارية اقتصادية لانطلاق الشركات الإنجليزية للسوق الإفريقي.

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وأشار زكي إلى أن مشاركته في هذا المحفل الدولي يعد فرصة جيدة لتعريف مجتمع الأعمال البريطاني باستراتيجية الهيئة 2020 - 2025 والتى تركز على خلق الفرصة ووضع حوافز تشجيعية لإقامة المشروعات.

على جانب آخر، دعا رئيس الهيئة المشاركين في الندوة من مجتمع الأعمال البريطاني لحضور مؤتمر الاستثمار بشهر مارس المقبل، والذى تعقده الهيئة الاقتصادية بحضور وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.