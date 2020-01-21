شكرا لقرائتكم خبر عن منتج «ممالك النار» يطمئن على صحة خالد النبوي: الحمدلله حالته مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ياسر حارب، منتج مسلسل «ممالك النار»، أنه تحدث مع زوجة «أخي وصديقي خالد النبوي الذي يرقد بالمستشفى إثر أزمة قلبية للاطمئنان على صحته».

وكتب «حارب»، في حسابه على «تويتر»: «حالته الحمد لله مستقرة.. ادعوا له بالشفاء العاجل.. ربّنا لطيف وخالد قوي».

كانت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أعلنت إصابة الفنان خالد النبوي بوعكة صحية ونقله للمستشفى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

Advertisements

نشرت «الشوباشي» صورة تجمعها بخالد النبوي، وعلقت عليها قائلة: «والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا».

وأضافت: «زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم.. ألف سلامة الابن الحبيب».

وكانت آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية هو مسلسل «ممالك النار»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

كما يشارك خالد النبوي مع حنان مطاوع ودرة وأحمد الفيشاوي، في بطولة فيلم «يوم وليلة» الذي يعرض حاليًا في دور العرض.