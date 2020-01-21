شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يكسر البروتوكول ويخرج من بوابة "تن دوانينج" لمصافحة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، البروتوكول ولم ينتظر حتى يصل الرئيس السيسي إلى بوابة تن داونيج ستريت بل تقدم لاستقبال الضيف المصري فى منتصف الطريق لمصافحته بحفاوة بالغة، قبل لقاء موسع بمقر رئاسة الوزراء في لندن.

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كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد فى بيان سابق إن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس للندن، مؤكداً حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أشاد جونسون برؤية الرئيس الاستراتيجية في مجال التنمية والتي حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الادارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.