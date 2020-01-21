شكرا لقرائتكم خبر عن خناقات "عزل ترامب" تتوالى.. وديمقراطيون عن مستشار البيت الأبيض: يقوض النزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل الديمقراطيين والجمهوريين التهم ومحاولات التشكيك على هامش جلسة عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ، والتى يحاول خلالها الحزب الديمقراطى إثبات ممارسة ترامب ضغوط على أوكرانيا لإرغامها على التدخل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر فتح الحكومة الأوكرانية ملف فساد متهم فيه نجل المرشح الديمقراطى المحتمل جو بايدن.

وقال السناتور الجمهوري ميت رومني في تصريحات لشبكة سي ان ان الأمريكية إن الديمقراطيين يرتكبون "خطأ" بالقول إن "كل شيء غير صحيح".

وقال النائب الجمهوري عن ولاية يوتا إن تغييرات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن القواعد في محاكمة الرئيس السابق بيل كلينتون "متواضعة" ولن يصوت اليوم بناءً على طلبات لدعوة الشهود.

وأكد أنه ينبغي التعامل مع الشهود بعد الانتهاء من الاستماع للدفاع، وقال إنه لا يزال يريد أن يسمع من جون بولتون مستشار الأمن القومى السابق لدونالد ترامب.

فيما قال جيري نادلر لجنة قضائية بمجلس النواب ، إنه يجب إقالة مستشار البيت الأبيض بات سيبولون من محاكمة مجلس الشيوخ لأنه شاهد حقيقة.

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وبحسب تقرير لشبكة سى إن إن، الثلاثاء، كتب عدد من الأعضاء الديمقراطيين أيضًا أن دور مستشار البيت الابيض في فريق الدفاع يمكن أن "يقوض نزاهة المحاكمة ".

وفي نفس السياق ، قال السناتور جون كورنين خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يترشحون للرئاسة قد يتوصلون إلى "اتفاق بين الحزبين" مع الجمهوريين الذين يدفعون إلى يختتم المحاكمة في أسرع وقت ممكن.

وقال كورنن: "أعتقد أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يترشحون لمنصب الرئيس يودون أن يكونوا على الأرض لحضور مؤتمراتهم الانتخابية، لذا قد تجد اتفاقًا بين الحزبين على أنه يتعين علينا القيام بذلك وإنجازه بشكل صحيح ، ولكن تحقيقه بأكبر قدر ممكن من الكفاءة."

وفي وقت سابق من المقابلة كشف إنه يعتقد أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يضغطون لاستدعاء شهود المحاكمة لأنهم "قلقون قليلاً" من أنهم لن يكونوا قادرين على الوفاء بالحد الأدنى لعزل الرئيس ترامب بالأدلة التي سيقدمها مدراء مجلس النواب من تحقيقهم.

وتسود حالة من الثقة لدى الرئيس الأمريكى وأنصاره لما يتمتع به الحزب الجمهوري من أغلبية فى مجلس الشيوخ، بخلاف مجلس النواب الذي شهد قبل أشهر جلسات العزل، قبل إحالة التهم إلى "الشيوخ".