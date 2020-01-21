شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي.. وموعد خروجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، عقب نقله إلى المستشفى لشعوره بوعكة صحية عاجلة، موضحا أن الحالة الصحية للفنان مستقرة حالياً بعد خروج من غرفة العمليات.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الفنان سيخرج من المستشفى خلال يوم أو يومين بالكثير بعد تحسن حالته الصحية، موضحاً أن خالد النبوي كان في إحدى الفنادق بوسط البلد وشعر بوعكة صحية فتم نقله للمستشفى.

وأكمل نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان خالد النبوي، طلب منه أن يشكر ما سألوا عليه، قائلا: "الموضوع بسيط الزيارة ممنوعة، وأنا قابلته لمدة دقيقة وقالي يومين بالكتير وأخرج، ووجه شكره وتقديره للجميع، وكل الناس اطمنت عليه".

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