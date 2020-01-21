أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي.. وموعد خروجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، عقب نقله إلى المستشفى لشعوره بوعكة صحية عاجلة، موضحا أن الحالة الصحية للفنان مستقرة حالياً بعد خروج من غرفة العمليات.
وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الفنان سيخرج من المستشفى خلال يوم أو يومين بالكثير بعد تحسن حالته الصحية، موضحاً أن خالد النبوي كان في إحدى الفنادق بوسط البلد وشعر بوعكة صحية فتم نقله للمستشفى.
وأكمل نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان خالد النبوي، طلب منه أن يشكر ما سألوا عليه، قائلا: "الموضوع بسيط الزيارة ممنوعة، وأنا قابلته لمدة دقيقة وقالي يومين بالكتير وأخرج، ووجه شكره وتقديره للجميع، وكل الناس اطمنت عليه".
وأصيب النجم خالد النبوي بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.
وكانت منى المغربى – زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.
ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى منذ قليل صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى به على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبي اللي عنده اخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا..زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفي.. خالد حبيب الملايين وانا منهم..الف سلامة الابن الحبيب".
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