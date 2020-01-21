الخليج 365: مصر مركز استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح رئيس الوزراء البريطانى فى "داوننج ستريت"، وتأكيد بوريس جونسون، أن مصر مركز استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى إنهاء إجراءات التسوية لـ 56 عميلا متعثرا بقطاع الصناعة، وإعلان عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، تطبيق تقنية الـ VAR الشهر المقبل بدون تكلفة على أندية الدورى.

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واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. السيسى يلتقى رئيس الوزراء البريطانى فى "داوننج ستريت".. و"جونسون" يشيد برؤية الرئيس فى مجال التنمية مؤكدا: مصر مركز استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.. توافق مصرى بريطانى على تسوية شاملة فى ليبيا.. السيسى: نتطلع لمضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر.. الأمير وليام يرحب بالرئيس: نقدر مصر رسمياً وشعبياً.. ووزيرة التخطيط: نستهدف تريليون جنيه للصندوق السيادى.. الجالية المصرية تحتشد أمام مقر الحكومة.. وهتافات: "يا سيسى يا قاهر الإخوان بنحبك أكتر من زمان"

استراتيجية واضحة للمؤسسة العسكرية المصرية.. من محمد نجيب إلى برنيس.. قوة مصر العسكرية بالأبيض والأحمر

استراتيجية واضحة للمؤسسة العسكرية المصرية.. من محمد نجيب إلى برنيس.. قوة مصر العسكرية بالأبيض والأحمر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة لـ ”الخليج 365” من لندن: تطبيق تقنية الـ VAR الشهر المقبل بدون تكلفة على أندية الدورى Advertisements

إنهاء إجراءات التسوية لـ 56 عميلا متعثرا بقطاع الصناعة.. توفير بـ 140 مليون جنيه لمستثمرين صناعيين خلال 10 أيام.. و"مدبولى": الرئيس يتابع بنفسه موقف المبادرات

إنهاء إجراءات التسوية لـ 56 عميلا متعثرا بقطاع الصناعة.. توفير بـ 140 مليون جنيه لمستثمرين صناعيين خلال 10 أيام.. و"مدبولى": الرئيس يتابع بنفسه موقف المبادرات "لوموند" الفرنسية تكشف تورط ساركوزى فى منح الدوحة تنظيم مونديال 2022 بالرشاوى والفساد

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اتحاد السياحة الروسى يبشر بعودة الطيران لمصر خلال 3 أشهر.. وفد أمنى يتفقد مطارى الغردقة وشرم الشيخ.. والخبراء: أول رحلة للمنتجعات المصرية تنطلق أواخر إبريل أو مطلع مايو



اتحاد السياحة الروسى يبشر بعودة الطيران لمصر خلال 3 أشهر.. وفد أمنى يتفقد مطارى الغردقة وشرم الشيخ.. والخبراء: أول رحلة للمنتجعات المصرية تنطلق أواخر إبريل أو مطلع مايو

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